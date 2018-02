Borussia Dortmund-Atalanta 3-2



Bürki 5,5: incerto al 36’ non trattiene la sfera ma Masiello non è così lesto e vicino. Fa lui l'assist a Ilicic per il raddoppio atalantino.



Reus 6,5: si rende pericoloso fin dalle prime azioni e infatti è il l 6’ quando si intromette in area piccola dalla destra e lancia un diagonale che termina di un soffio a lato del palo.



Dal 62’ Gotze 6,5: con il suo ingresso in campo dà la spinta alla squadra per il pareggio e la vittoria.



Toljan 5,5: va in confusione quando Ilicic effettua le sue incursioni.



Schürrle 7: riesce abilmente a beffare Toloi e a smarcarsi pericolosamente sulla sinistra. Al quarto d’ora fa tremare il muro giallo con il missile che stampa il palo a lato di Berisha. Alla mezzora la butta dentro, da lì non può sbagliare.



Pulisic 6: beffa Spinazzola ma poi si mangia il gol sulla linea di porta ed è lo stesso centrocampista nerazzurro a negarglielo. Continua ad attaccare e a sbagliare sul più bello.



Dall’85’ Isak: sv



Papastathopoulos 6: non riesce a fermare il folletto Papu e deve ricorrere al fallo. Applauditissimo, salva in fallo laterale qualsiasi sfera pericolosa.



Piszczek 6,5: bravo a fermare le incursioni da centrocampo. Perfetto il suo assist al 30’ che vale il gol del vantaggio.



Castro 5,5: non riesce a contenere del tutto Spinazzola a cui regala corner pericolosi



Weigl 6: cerca l’intesa con Pulisic e ci riesce bene, i nerazzurri devono tenerlo d’occhio per tutto il tempo. Salta il ritorno per squalifica.



Dall’ 81’ Dahoud: sv



Toprak 5,5: fa fatica quando il Papu mette la quarta e gli corre sempre dietro.



Batshuayi 7: impensierisce Freuler e Berisha che però esce fermo sui suoi tiri da fuori. Beffa Freuler sull’azione che fa partire il gol. Poi centra la rete del pareggio e della vittoria che salva il Borussia per il ritorno e manda KO Caldara.



Stöger 6,5: il match parte in equilibrio ma dopo 20’ i suoi attaccano sulla fascia sinistra e il gol non tarda ad arrivare. Reagiscono bene anche nella ripresa e indovina il cambio di Gotze.