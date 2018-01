Il tecnico del Borussia Dortmund Petr Stoger deve fare i conti con un... kebab. La Bild ha rivelato che ben nove calciatori sono rimasti intossicati dopo aver mangiato il tipico piatto turco in un ristorante di Marbella, sede del ritiro invernale. Burki, Weidenfeller, Bartra, Toprak, Schurrle, Pulisic, Larsen, Sahin e Reimann sono infatti finiti ko per problemi gastro-intestinali in Spagna. Per fortuna di Stoger e dei tifosi del Borussia, tutti dovrebbero essere disponibili per la sfida di campionato di domani contro il Wolfsburg.