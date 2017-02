Sui social ilha dimostrato di saper intrattenere i followers. Geniali, ironici, simpatici, brillanti: i ragazzi dell'ufficio stampa sono sempre molto attivi, facendo parlare con un sorriso del club tedesco. Tutto iniziò lo scorso anno, con la Juve di mezzo: ultimo giornata della fase a girono di Champions, Gladbach terzo e contro il City secondo, Siviglia quarto contro la Juve. "Cara Juventus, noi pensiamo di farcela da soli, ma se ci potessi dare una mano col Siviglia..." fu il tweet. Alla fine... Borussia Monchengladbach eliminato.- "Celtiv vs a German Team". Questo quanto scritto da un pub scozzese vista la difficoltà nello scrivere Monchengladbach. Al ritorno, l'ufficio stampa tedesco ha risposto con...Oggi nel mirino del club tedesco c'è l'Italia. Arrivati nel nostro paese per la sfida contro la Fiorentina, hanno pubblicato un altro divertente tweet: "Ciao, Italia! Prego. Grazie. Bolognese. Gianluca Vialli. That's all the Italian we know". Un modo di approcciarsi nuovo alle partite, con tanta leggerezza e la giusta dose di ironia.