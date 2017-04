Il tecnico del Borussia Monchengladbach, Dieter Hecking, ha parlato ai microfoni di Kicker dopo la fondamentale vittoria sul Mainz per 2-1.



L'allenatore e il club credono nell'Europa, e ora si trovano appaiati al Colonia a 42 punti in classifica: "Devo fare i complimenti alla mia squadra, non è stato facile dopo la sconfitta in semifinale di Coppa di Germania liberare la mente, ma i ragazzi sono concentrati e vogliono prendere questo treno che può portare in Europa. La vittoria è stata meritata".