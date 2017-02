Tatarusanu, 6,5: Ottimo l’intervento in apertura su Herrmann, con cui salva la Fiorentina; per il resto infonde sicurezza ai compagni anche nelle uscite.



Astori, 6,5: Un brivido nel finale quando lascia rimbalzare un pallone in area ma per il resto è sempre puntuale nel liberare l’area.



Gonzalo Rodriguez, 6: Il capitano della Fiorentina guida la retroguardia contro un Borussia che punge poco davanti, nella ripresa però viene graziato da Johnson dopo un liscio in area.



Sanchez, 6,5: Stavolta è inappuntabile e sempre attento dietro, Wendt arriva più volte sul fondo ma paga un po’ lo scarso apporto difensivo di Tello.



Maxi Olivera, 5,5: In difficoltà nella fase di spinta, anzi la Fiorentina non va quasi mai da lui quando prova a salire. Dietro Johnson si marca quasi da solo ma nella prima parte rischia di causare un rigore su Herrmann.



Vecino, 5,5: Dovrebbe agire in rottura e imbastire le ripartenze: benino sul primo aspetto, male nel secondo, dove perde spesso il controllo del pallone. Ci prova da lontano ma senza fortuna.



Badelj, 5,5: Regia un po’ discontinua, alterna il giusto controllo di pallone e ritmo a tocchi sbagliati in modo banale. E’ un po’ l’emblema di una serata viola piuttosto scialba.



Borja Valero, 6,5: Tanta corsa per lo spagnolo, che accompagna l’azione offensiva di Kalinic e Bernardeschi; nel finale addormenta il ritmo con la sua tecnica.



Tello, 5,5: Il catalano fatica tantissimo a trovare spazi e sbocchi, nella ripresa è protagonista di un bel cross su cui Borja Valero sfiora il raddoppio. (85’ Tomovic s.v.)



Bernardeschi, 7: Una perla assoluta, che illumina il Borussia Park. Una punizione fenomenale all’incrocio dei pali che vale il prezzo del biglietto. (64’ Cristoforo, 5: Entra e dovrebbe gestire il pallone ma in realtà sono più quelli persi di quelli controllati).



Kalinic, 5,5: E’ meno brillante del solito nel tenere il pallone e alzare il baricentro della squadra, sotto porta non si vede mai, paga forse ancora un po’ qualche problema fisico. (76’ Babacar, 6: Subito attivo, scalda le mani a Sommer).