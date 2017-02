Quote sbilanciate per il match di Europa League della Fiorentina, che in Germania affronta il Borussia Moenchengladbach. Tedeschi in palla: in Bundesliga sono decimi, ma hanno infilato tre vittorie consecutive senza subire reti. Gladbach avanti nelle quote sul match: l'«1» è a 2,05, contro il 3,40 del pari e il 3,70 per il colpo di Paulo Sousa. Anche in questo caso la prospettiva cambia in ottica qualificazione. I toscani agli ottavi sono dati a 1,70, paga 2,00 il passaggio dei tedeschi.