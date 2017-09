L'amministratore delegato di Banca Ifis, Giovanni Bossi, è tornato a parlare ai microfoni di Businessinsider, a margine del Workshop Ambrosetti organizzato a Cernobbio, delle fideuissioni bancarie concesse al Milan per le due operazioni legate agli acquisti di Lucas Biglia dalla Lazio e Leonardo Bonucci dalla Juventus.



I PERCHE' DELLE FIDEIUSSIONI - "Perché noi abbiamo rilasciato al Milan le fideiussioni legate agli acquisti di Leonardo Bonucci e Lucas Biglia e altre banche no? Beh, dovete domandarlo agli altri istituti di credito. In una operazione di questo tipo è centrale prendere rischi in maniera consapevole e noi lo abbiamo fatto. Abbiamo guardato tutta l’operazione e abbiamo deciso che ci stava perfettamente. Per noi si è trattato di normale amministrazione. Abbiamo chiuso in tempi stretti, visto che in questi casi la rapidità premia".



ALTRE OPERAZIONI - "Lavoriamo con i club di A e B da quasi 20 anni. Ogni anno finanziamo e/o garantiamo fino a sei club e non per 500 mila euro ma per importi ben maggiori. Sappiamo fare le nostre valutazioni e lo abbiamo fatto anche nel caso di Bonucci e Biglia. Il nostro costo del rischio di credito è tra i più bassi del sistema mentre la qualità del credito è tra le più alte».