Un'altra tragedia ha colpito il calcio brasiliano questa volta però non è stato un evento casuale come la tragedia della Chapecoense, bensì atti di guerriglia che si sono verificati prima della sfida fra Botafogo e Flamengo.



Nel pre partita della gara, è stato ucciso un tifoso durante una sparatoria. Si chiamava Diego Silva Dos Santos ed aveva 28 anni. Nella sparatoria sono rimasti feriti altri tre tifosi, uno dei quali ha riportato una lesione al viso ed è in gravi condizioni. Cinque sono invece i tifosi sono rimasti feriti in una rissa.



Secondo quanto riportato dai media brasiliani (foto @globoesporte), a Rio de Janeiro le autorità stanno cercando di scongiurare uno sciopero degli agenti di polizia, che protestano per il mancato pagamento degli stipendi e in questo vuoto le frange più accese della criminalità locale si stanno inserendo.



Il centrocampista del Flamengo, Diego ha commentato così i fatti dopo la gara: "Sono molto triste, questo non è calcio. Sono preoccupato per i nostri tifosi e le nostre famiglie quando vengono allo stadio. Dobbiamo rispettare i nostri avversari, il calcio e la vita".