Di seguito le ammende comminate dal Giudice Sportivo dopo la 26esima giornata di Serie A.



Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, ripetutamente durante lo svolgimento della gara, intonato cori insultanti nei confronti del Direttore di gara; nonché per aver lanciato, al 39° del secondo tempo, sul terreno di giuoco, tre bottigliette d'acqua semi piene non lontano dall'Arbitro addizionale, senza colpirlo; nonché ancora per avere, al termine della gara, all'atto del rientro negli spogliatoi dell'Arbitro, lanciato nel recinto di giuoco accendini, contenitori in plastica e aver tentato di colpire con sputi il Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di

vigilanza.



Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della di circa tre minuti.