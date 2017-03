Tra i protagonisti dell'amichevole vinta dal Torino contro il Pinerolo (11-0 il finale) c'è anche l'attaccante Lucas Boyé. Al termine della test giocato alla Sisport l'attaccante argentino, ai microfoni di Torino Channel, ha parlato di questo suo primo anno in granata.

"Sono stati mesi importanti in questo Toro, sto bene e voglio ancora dimostrare tanto. La città mi piace, tra l’altro, perché è molto tranquilla. Io voglio crescere, poi mi manca ancora il gol in campionato e quindi voglio aggiungere minuti a quelli che già ho per continuare la crescita. Spero di fare un’ottima partita se sarò in campo contro l’Udinese, abbiamo ancora una settimana per prepararci. E' più difficile in Italia rispetto che in Argentina, la fisicità è anche simile ma qui c’è più tecnica e tattica, ed è più difficile trovare spazi”.