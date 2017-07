L'avvocato Beppe Bozzo, agente di Federico Bernardeschi, racconta a Tuttosport il trasferimento del suo assistito dalla Fiorentina alla Juventus: "Più che una operazione di mercato, eè stato un parto: per trasferire Bernardeschi dalla Fiorentina alla Juventus abbiamo lavorato 8-9 mesi. Quando la trattativa si è conclusa Bernardeschi ha esultato e io ho pensato che eravamo riusciti a trasformare in realtà un’idea da fantacalcio. Ho avuto il privilegio di lavorare a tante operazioni difficili, ma questa è stata la più dura. Strada facendo ho eliminato tutte le pretendenti, perché l’unico modo per riuscire era far correre la Juve da sola. Devo ringraziare Cognigni e Corvino che hanno capito la volontà del ragazzo. E Marotta si è rivelato il solito fuoriclasse: venerdì ha avuto l’intuizione decisiva, ha anticipato la telefonata alla Fiorentina bruciando tutti sul tempo".