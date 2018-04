Claudio Brachino , direttore di SportMediaset , è intervenuto sui temi della lotta scudetto tra Juventus e Napoli in programma domenica sera. "La Juve è stanca anche mentalmente - le sue parole -, mentre io continuo a dire che le squadre di Sarri a questo punto della stagione sono stanche. L'uomo decisivo in questo momento si chiama Milik , che si è ripreso dal punto di vista anche atletico e forse serve per mutare in senso pragmatico il gioco del Napoli".