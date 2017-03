Bi-Campeão, Artilheiro e Melhor Jogador!! Toda honra e glória seja dada a ti, senhor!! Obrigado a todos pela torcida!! #Quemmeviumentiu pic.twitter.com/SXNcMWkRNg — Vinicius Junior (@vini11Oficial) 20 marzo 2017

Si è chiuso due giorni fa in Cile ilche ha visto affrontarsi le nazionali giovanili del continente sudamericano. A trionfare, dopo un rotondo 5-0 rifilato al Cile nella finale del torneo, è stato ilche con la sua "generazione dei 2000" replica il successo di due anni prima nel Sudamericano Under 15 spazzando via tutta la concorrenza. Un dominio assoluto conall'attivo che ribdaisce la grande distanza fra lae le altre Seleccion, compresa quella dell'Argentina, rimasta fuori dalla fase finale a 6 squadre e ricordata, con uno sfottò, proprio dal Brasile a trofeo conquistato.Protagonista assoluto del torneo è stato sicuramenteo più semplicemente Vinicius Junior, attaccante di proprietà del Flamengo.è considerato in patria un vero e proprio gioiello, una perla rara che gli ha fatto guadagnareCome l'attuale attaccante del Barcellona, infatti, Vinicius ha ottime doti di palleggiatore, spesso usate con strafottenza nei confronti degli avversari, ma anche una straordinaria vena realizzativa. Nella Brics Cup U17 negli Stati Uniti ha segnato 5 gol diventando capocannoniere della competizione e anche nel Sudamericano Under 17 si è confermato come l'autentica stella del torneo(con 7 gol segnati, 2 in più del compagno Lincoln)Lui e Lincoln sono considerati da tutti gli addetti ai lavori degli autentici craque e non è un caso che per entrambi il Flamengo abbia scelto di firmare subito il primo contratto da professionista.. La situazione contrattuale, tuttavia, è molto particolare poichè, così come successo con(passato in estate all'Inter) e(acquistato dal Manchester City) anche per Vinicius Junior il cartellino non è tutto di proprietà del Flamengo.Come riportato dalla stampa spagnola, nel corso del torneoe stanno dandosi battaglia in vista della prossima estate. Vinicius Junior è comunque ancora minorenne e fino al compimento dei 18 anni di età non potrà trasferirsi in Europa. L'attaccante, che non gradisce l'appellativo di "nuovo Neymar", ha parlato del suo futuro ai microfoni di SporTV in Brasile, non negando l'apprezzamento per l'interesse dei top club europei: "Sicuramente fa piacere essere accostato ai grandi club europei, ma io ho un contratto con il Flamengo fino al 2019. e rispetterò questo contratto. Il Flamengo è ad oggi la mia priorità.". Personalità e anche un po' di strafottenza. Un carattere particolare per colui che è destinato a diventare una delle stelle del Brasile del futuro.