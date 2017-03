Arbitri protagonisti in negativo in Brasile. Nel campionato carioca il Flamengo ha pareggiato in casa col Vasco da Gama, in vantaggio con Pikachu e rimasto in dieci per l'espulsione di Luis Fabiano, cacciato dall'arbitro che ha simulato di aver preso una testata dall'attaccante. Arao e Berrio hanno ribaltato il risultato, prima del 2-2 segnato a tempo scaduto da Nené su rigore concesso per un fallo di mano inesistente.



Nel campionato paulista altro pareggio nel derby tra San Paolo e Corinthians, rimasto in dieci dopo il botta e risposta tra Maicon e Jo per l'espulsione al 90° di Wellington Nem per una gomitata che in realtà non ha dato.