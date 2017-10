Negli allenamenti del Brasile in vista delle sfide con Bolivia e Colombia valide per la qualificazione al Mondiale di Russia del prossimo anno, con i verdeoro già qualificati, Paulinho, centrocampista del Barcellona, ha fatto spaventare il popolo brasiliano per un intervento su Neymar, che ha costretto la stella del PSG a fermarsi (poi ha ripreso l'allenamento). Spavento per i brasiliani, esultanza per i tifosi del Barça, che ancora non hanno digerito l'addio dell'ex Santos.