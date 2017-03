Dimitri Bisoli, centrocampista del Brescia, parla dell'ex tecnico dei lombardi, Cristian Brocchi: "L'esonero di Brocchi? Purtroppo non ho potuto dargli una mano in questi mesi di assenza e questo mi è spiaciuto molto. Sono legatissimo a lui e al suo staff, mi hanno aiutato a crescere sia come giocatore che come uomo. Li porterò sempre nel cuore. Forse ci si dimentica che Brocchi ha fatto un grandissimo lavoro con questa squadra di giovani purtroppo come succede spesso nel calcio i risultati fanno fatto la differenza. Peccato non essere riusciti a sfruttare al meglio tutte le possibilità che ci ha dato".



Due parole, poi, sulla sfida con il Vicenza, squadra allenata dal padre di Dimitri: "E' un sensazione bellissima che ho già provato all'andata, è uno di quei ricordi che non si scordano mai".