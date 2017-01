Cristian Brocchi, tecnico del Brescia, ha parlato di Morosini e Mauri, prima cessione e ultimo acquisto di gennaio, a Il Giornale di Brescia: "Dopo la partenza di Morosini dovevamo trovare un sostituto nel suo ruolo e Mauri è un rinforzo importante. È un grande professionista, si è allenato molto in questi mesi e penso ci possa dare una grande mano. Sono felice per Morosini, ha avuto questa opportunità e il numero 32 che ha scelto per me è un motivo di soddisfazione".