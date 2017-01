Cristian Brocchi, tecnico del Brescia, ha commentato così le parole di Stefano Mauri, pronto per tornare a vestire la maglia delle Rondinelle: "Sinceramente siamo un po’ stupiti di questa intervista. Con Stefano c’è stato un approccio per capire quali fossero le sue intenzioni. Di sicuro è un giocatore che potrebbe portare qualità, personalità ed esperienza, considerando anche la perdita di Leonardo Morosini. Vi posso assicurare che non c’è niente di chiuso e certo ad oggi la situazione è questa. Se tutti i giocatori che contatta la società fossero già trattative chiuse avremmo la rosa stracolma. La sua qualità è fuori discussione, ha fatto tanta serie A, Nazionale: sicuramente se arrivasse a Brescia aumenterebbe come ho già detto il tasso di qualità. So che si è allenato con una squadra di Lega Pro a Roma, ma non posso dire quali siano le sue effettive condizioni fisiche. Conoscendolo so che è un gran professionista, sotto questo aspetto sono tranquillo, non verrebbe qui a svernare e di questo ne sono sicuro. L’aspetto economico? Non penso sia importante per lui, credo che abbia solo voglia di mettersi in mostra e dimostrare ancora il suo valore tecnico. Ma ripeto, per ora c’è stato solo un contatto con il suo procuratore per conoscere i suoi pensieri e le sue richieste",