Cristian Brocchi, tecnico del Brescia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Trapani: "L’intenzione è quella di dare continuità agli ultimi risultati è quello che cerchiamo di fare dall’inizio della stagione. E poi siamo tornati a vincere, quello che ci mancava. Morosini? Sono contento che possa fare questo salto di qualità, per ogni giocatore il sogno è quello un giorno di giocare nella massima serie. È un ragazzo che è molto cresciuto ultimamente, ragiona di più col pallone e poi ha migliorato nel ‘primo controllo’ che diventa fondamentale per mettere in risalto la sua velocità di gioco".