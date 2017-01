Al termine di Frosinone-Brescia il tecnico delle Rondinelle Cristian Brocchi è intervenuto a Sky Sport per commentare la sconfitta: "Non dimentichiamoci della squadra che abbiamo affrontato. Quest'anno hanno obiettivi diversi dai nostri. Noi siamo un gruppo che cresce e sono contento della partita dei ragazzi. Peccato per il risultato finale. E' normale che quando ti ritrovi nella posizione in cui eravamo alla fine nel girone di andata poi dopo uno pensa sempre in grande. Ma è solo perchè abbiamo fatto un grande girone di andata, ora ci sarà da battagliare in quello di ritorno. L'obiettivo del Brescia però è la salvezza. Rimettermi in gioco dopo il Milan? Io non mi devo rimettere in gioco. Io sono in gioco. L'esperienza al Milan è stata fantastica e ora da allenatore è una cosa completamente diversa. Con la massima umiltà e il massimo impegno cercherò di crearmi una carriera con un nuovo ruolo. Blanchard? Non ho avuto conferme da nessuno perchè stasera avevamo la testa alla partita. Lui è la mia prima scelta ma non c'è niente di ufficiale. Sarei contento se arrivasse ma nessuno mi ha dato la conferma. Bisoli resta".