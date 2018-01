Massimo Cellino, patron del Brescia, spiega così, da Londra, l'immobilismo sul mercato del club lombardo: "Sono molto contrariato, alla mia partenza avevo concordato con dirigenti e allenatore una linea, una serie di obiettivi in entrata e in uscita. Cosa è stato fatto? Zero. Li incontrerò al mio ritorno a Brescia e dirò loro che sono deluso. Adesso bisogna darsi da fare. Non mi spaventa nulla. E ora non è più tempo di scherzare. Rosa ampia? C'è troppa confusione. Servono un terzino sinistro, una seconda punta e, possibilmente, un centrale di centrocampo... Gustafson? Non è quello che serve"