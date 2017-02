Brescia-Cittadella 4-1



Marcatori: 10' Caracciolo (B), 22' Strizzolo (C), 29' Blanchard (B), 37' Coly (B), 43' Dall'Oglio (B).



BRESCIA (4-3-3): Minelli; Untersee, Blachard, Romagna, Coly; Martinelli (68' Sbrissa), Pinzi (79' Modic), Dall’Oglio; Camara, Bonazzoli (77' Mauri), Caracciolo. All.: Brocchi.



CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Scaglia, Pascali, Martin; Schenetti, Iori, Valzania; Chiaretti (19' Pedrelli) ; Arrighini (46' Schenetti), Strizzolo (60' Vido). All.: Venturato.



Arbitro: Pezzuto di Lecce.



Ammoniti: 33' Valzania (C).



Espulso: 11' Martin (C).