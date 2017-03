Luigi Cagni, nuovo tecnico del Brescia, ha parlato oggi nella conferenza stampa di presentazione: "Questa esperienza fortificherà Brocchi: lo farà pensare e crescere. Lui è una persona intelligente, l’ho capito dal comportamento dei ragazzi. I loro occhi erano dispiaciuti: sapevano di avere delle responsabilità anche loro. Fare questo mestiere oggi è sempre più difficile. Credo in questo progetto, sono venuto con l'entusiasmo tipico di un giovane. Anziano? So di mettermi in gioco e rischiare tanto. Io sono di Brescia, per 13 anni ho vestito questa maglia. Il rischio è grosso, vero: ma non mi interessa. Hai ragazzi ho chiesto una cosa: non esiste nessun tifoso che ti critica se tu sul campo dai tutti. E da fuori, il pubblico, se ne accorge subito. E non vorrò che la mia squadra sia criticata perché non è stata intensa. Non possiamo prescindere da questi elementi. Io ho solo un problema: mancano 12 partite, dobbiamo dare l’anima. La squadra aveva perso fiducia in sé stessa. Normale. Quando esci da così tante sconfitte è dura, puoi fare poco: ad esempio, so cosa ha provato Gasperini nella sconfitta di ieri. Il calcio è questo. Ma non è lo schema che vince: sono i giocatori."