Marco Zambelli, terzino del Foggia, parla per il suo primo match da avversario contro il Brescia, club in cui è cresciuto: "Avere il Brescia come avversario, mi provoca emozioni indescrivibili. A Foggia c'è una colonia bresciana e ho constatato che le Rondinelle non sono solo nel mio cuore. L'avventura in rossonero? Quando Nember mi ha prospettato un grande progetto non ci ho pensato un attimo. Questa è una grandissima piazza e per me è un onore giocare con questa maglia. Chi temo dei miei ex compagni? Nessuno dubbio: Caracciolo! Sia perché lo conosco bene, sia perché in questa categoria fa la differenza sempre e comunque".