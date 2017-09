Alberto Pelagotti, portiere del Brescia, arrivato dall'Empoli, si presenta: "Non è stato facile staccarsi dopo tanti anni, ma è stata la scelta giusta venire a Brescia. Porto con me ricordi bellissimi con l'Empoli sopratutto legati agli ultimi anni. Prima di venire qui ho parlato con El Kaddouri e Zambelli della città e dell'organizzazione tecnica che c'è qui. Spero di fare qualcosa di importante per questa squadra che ha tanti giovani interessanti e diversi elementi esperti come Caracciolo, Gastaldello, Meccariello e anche io in fondo. Tifoseria? Ero abituato ad Empoli con due o tremila spettatori allo stadio, vedere quella curva così piena sabato mi ha fatto un grande effetto. Mi auguro che i tifosi bresciani ci sostengano sempre con questo entusiasmo per tutta la stagione".