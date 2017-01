La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Serie B. Il Novara prende il difensore centrale Chiosa (era a Perugia) in prestito dal Torino e sorpassa proprio gli umbri nella corsa al centrocampista Scozzarella (Trapani). Comi (Carpi) firma con la Pro Vercelli: arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Il Perugia si consola con gli arrivi del portiere Brignoli (Leganes) e del centrocampista Fazzi (Crotone).



Molto attivo anche il nuovo Pisa della famiglia Corrado: per la difesa la prima scelta è Blanchard (Carpi), mentre a centrocampo è testa a testa col Bari per Vacca (Foggia). Il Brescia è a un passo da Terranova (Sassuolo). Nuovo direttore sportivo a Terni: arriva Danilo Pagni (ex Arezzo) che ha subito confermato in panchina Benny Carbone. Tentativo del Bari per Parigini (Chievo).