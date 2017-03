Il Brescia esonera Cristian Brocchi, fatale per l'ex allenatore del Milan l'ultima sconfitta contro la Salernitana che ha allungato la striscia negaiva a 4 ko in 5 partite. La squadra lombarda al suo posto ha ingaggiato Gigi Cagni. Ecco il comunicato del Club:



"Il Brescia Calcio comunica di aver sollevato dall'incarico di guida tecnica della Prima Squadra il Sig. Cristian Brocchi.



A Brocchi vanno i ringraziamenti, non semplicemente di rito, per il lavoro e per la professionalità dimostrata in questi mesi alla guida delle Rondinelle e gli auguri a lui e al suo staff per le migliori fortune umane e professionali.



La Società comunica inoltre che la guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata a Gigi Cagni, bresciano ed ex calciatore del Brescia. Domani alle 15 dirigerà il primo allenamento e a seguire verrà presentato allo stampa".