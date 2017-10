With @sterling7 and @ec2323 2day @ training Un post condiviso da RhianBrewster (@rhianbrewster) in data: 20 Nov 2014 alle ore 12:13 PST

, con due triplette consecutive nei quarti di finale contro gli Stati Uniti e nella semifinale col Brasile, si è preso ampiamente la scenaa un passo soltanto dal completare un 2017 memorabile. Vincitori del Mondiale Under 20, dell'Europeo Under 19 e del Torneo di Tolone, finalisti all'Europeo Under 17 e semifinalisti con l'Under 21, i Tre Leoni stanno ruggendo più forte che mai eche nessuno dei due ha mai conquistato nella storia.- Merito anche dei numeri fuori dal comune del, squadra della sua città di nascita. Cresciuto nella City con un'insana passione per il calcio, a un certo punto della sua carriera si è trovato di fronte a un bivio e ha avuto la percezione che con i Blues non avrebbe potuto coronare il suo sogno di arrivare fino alla prima squadra, ripercorrendo la strana di Daniel Sturridge e più recentemente da Dominik Solanke.e la scorsa estate avrebbe preso parte alla preparazione pre-campionato se non fosse stato per un grave infortunio al piede che lo ha privato di questa possibilità. Cresciuto al fianco di Woodburn e Arnold, le ultime due stelle emerse dal settore giovanile dei Reds, Brewster è stato pubbblicamente elogiato dall'allenatore tedesco, che ha visto il lui le doti del bomber che manca come il pane nel Liverpool di oggi e che ha dichiarato di tenerlo costantemente sotto controllo.fondamentale anche nel risollevare il morale di un ragazzo uscito a pezzi dall'Europeo Under 17 dello scorso maggio, quando il suo errore dal dischetto nella finale con la Spagna condannò l'Inghilterra alla sconfitta. Cinque mesi più tardi, il destino offre una clamorosa rivincita al centravanti che vuole provare a ripercorrere le orma di Sinama Pongolle, Cesc Fabregas e Carlos Vela, alcuni dei più celebri cannonieri nella storia del Mondiale Under 17 e(uno degli idoli del ragazzo)