Flavio Briatore ha dichiarato a Tiki Taka News su Italia 1: "L'Inter del futuro? Sono anni che si parla dell'Inter del futuro, ogni anno si parla dell'Inter dell'anno dopo. E' come quando vuoi preparare una cena e non sai cosa cucinare, allora vai al supermercato e prendi un po' di tutto. Poi al momento della cena o ti manca il pomodoro o l'aragosta. L'Inter i giocatori li ha perché ha speso tantissimi soldi, così come li spende da sempre. Il problema è che non c'è nessuno che comandi, ci vuole un 'dittatore', una persona che ha la responsabilità di tutto, ci vuole un leader, come ero io in Formula 1. E io non credo che Conte sia così pazzo da lasciare il Chelsea per venire in questa Inter".



"Le proprietà cinesi a Milano? Le famiglie normali come Berlusconi o Moratti non possono più investire cifre del genere per il calcio. Se vuoi essere competitivo in Italia, nel calcio ogni anno devi investire dai 120 ai 130 milioni. Adesso ci sono i cinesi che hanno comprato, ma avranno i soldi per investire o fra qualche anno spariranno come è accaduto a Mr Bee? I cinesi sono difficili da comprendere e il giorno che hanno un problema in casa loro, del Milan e dell'Inter se ne fregano. Thohir nessuno sapeva che esistesse fino a cinque anni fa. Ora in Indonesia e Malesia è diventato il re, facendo i suoi calcoli. Ma non paragoniamo Moratti con Thohir, che è un mediatore. Sensazioni su Monaco-Juventus? La Juve deve farcela perché è fortissima".



Briatore ha anche avuto uno screzio in diretta tv col conduttore Pierluigi Pardo, che gli aveva chiesto se ci fossero i poveri a Monte Carlo: "C'è sempre questa invidia sociale - la risposta di Briatore -, perché dovete rompermi i maroni? A Monte Carlo non ci sono i poveri. Dovete smetterla con questi discorsi da rancorosi, ognuno guadagna quello che merita. Io creo migliaia di posti di lavoro, smettetela di rompermi i maroni. Parla con qualcun altro, richiamami tra 5 minuti".