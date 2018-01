Il centrocampista dell'Inter Primavera, Tommaso Brignoli ha commentato a Inter Tv la vittoria della Supercoppa Italiana contro la Roma: "Sapevamo che sarebbe stata dura, abbiamo approcciato con la testa giusta e portato a casa la coppa. Ho rischiato il gol, ci ho sperato. Fisicamente forse eravamo più preparati. A parte i crampi, di fiato mi sentivo bene ma ho dovuto chiedere il cambio per i crampi. Per me è una bella cosa vestire la maglia dell'Inter, venivo a San Siro da bambino a tifare Inter e all'ingresso in campo ho avuto i brividi. Entrando ho pensato che oggi era un sogno che diventata realtà".