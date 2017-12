Juventus-Inter di ieri sera è stata come una partita a scacchi. Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti hanno badato soprattutto a dare equilibrio alle proprie squadre. Da grandi conoscitori di tattica, gli allenatori hanno curato maggiormente la fase difensiva piuttosto che quella offensiva. Davanti l'Inter non è praticamente esistita (nessun tiro degno di questo nome parato ieri da Szczesny, spettatore non pagante della partita), mentre la Juventus si è resa pericolosa soprattutto grazie alle scorribande offensive di Cuadrado sulla destra, vera spina nel fianco della retroguardia nerazzurra. L'Inter ha confermato di aver la migliore difesa del campionato e ha fondato la partita su di essa. Ma davanti la squadra di Spalletti è mancata: Icardi è stato pressoché nullo, così come Perisic, Candreva e soprattutto Marcelo Brozovic. Se i primi tre erano sicuri titolari già alla vigilia del match, Brozovic nei piani di Spalletti era la mossa a sorpresa, quella con cui rompere gli equilibri di una partita studiata nei minimi dettagli dalle due squadre.



FALLISCE LA PROVA JUVE - Il croato, schierato a sorpresa al posto di Roberto Gagliardini nell'undici titolare, non ha inciso. Anzi, ha offerto una prestazione a dir poco opaca. Mai pericoloso dalle parti di Szczesny, mai in partita: sulla trequarti non è riuscito a trovare spazio tra Khedira, Pjanic e Matuidi. Sempre un tocco di troppo, impreciso in fase di impostazione e non efficace nel pressing su difensori e centrocampisti della Juventus. Quando ha voglia, Brozovic è il centrocampista ideale perché è duttile, percorre chilometri come pochi in Serie A, ha i tempi di inserimento alla Radja Nainggolan e vede anche la porta. Ecco, ieri Brozovic non aveva voglia. È sempre stato un giocatore intermittente come un faro, ma dopo la partita disputata da titolare contro il Chievo impreziosita da un assist, Spalletti sperava finalmente che potesse dargli costanza di rendimento. E invece no, Brozovic ha deluso per tutti i 90' e ha fallito una prova importante. Anzi, la vera prova, perché la sorpresa di Juve-Inter doveva essere lui. Ma in positivo, non in negativo.