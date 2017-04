L'Inter si fa agguantare in extremis dal Milan e porta a casa un pareggio per 2-2 amaro nel derby di mezzoggiorno, il primo con entrambe le proprietà cinesi. I tifosi nerazzurri hanno lasciato amareggiati San Siro e in tanti hanno espresso la propria rabbia per il doppio vantaggio sprecato nei minuti finali.



Ma c'è chi è riuscito a fare di peggio pur non scendendo in campo nel corso del derby. Si tratta di Marcelo Brozovic che postando una foto sul proprio profilo instagram ha scatenato l'inferno fra i supporter nerazzurri. Il centrocampista croato ha infatti postato una foto che lo ritrae in cima al palazzo dove vive nei pressi di San Siro, a divertirsi in piscina insieme a 3 suoi amici.



Una scelta di tempo non solo non apprezzata dai tifosi, ma anche criticata in virtù dello scarso impegno mostrato nel corso delle ultime uscite stagionali. C'è chi gli dà del mercenario, chi lo invita a cambiare aria andando al Manchester United, chi lo invita a sudare un po' di più per la maglia e chi, ricordando il fallo di mano contro la Sampdoria che costò la sconfitta all'Inter ha di fatto capito che in realtà il suo sport non è il calcio bensì la pallanuoto.