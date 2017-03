Alti e bassi. L'esperienza di Marcelo Brozovic all'Inter è altalenante praticamente da sempre, tra periodi di entusiasmo dove il croato è capace di spaccare le partite e altri in cui - tra infortuni e poca convinzione - scivola fuori dalle gerarchie dei suoi allenatori. Oggi, per Pioli non è più un intoccabile: ha deluso contro la Roma, Gagliardini e Kondogbia danno garanzie di equilibrio in mediana, Banega e Joao Mario sono in netto vantaggio per giocarsela da trequartisti. E Brozovic resta un punto interrogativo, un mese da stella e quello dopo da riserva. Rendimento da montagne russe, troppo spesso.



CLAUSOLA E FUTURO - Da qui a giugno, l'Inter valuterà la sua posizione così come quella di Geoffrey Kondogbia perché una cessione a centrocampo potrebbe arrivare davvero. Discorso a parte quello di Banega, arrivato a parametro zero e con un ruolo diverso; ma Brozovic non è sicuro della permanenza in nerazzurro per la prossima stagione. Suning infatti vuole provare un grosso colpo anche a centrocampo, dai sogni Verratti e Strootman a tanti altri nomi in lista. E Brozo ha ancora tanto mercato, non solo in Italia (Juve e Roma ci hanno provato più volte in questi anni) ma soprattutto all'estero, in Premier League. A tenere aperta ogni porta c'è la nuova clausola rescissoria valida per i club stranieri, 50 milioni di euro che potrebbero cambiare il futuro di Marcelo: dopo il rinnovo delle scorse settimane, in estate sarà per la prima volta attiva questa clausola. Tutto in bilico, Brozovic si gioca il suo futuro.