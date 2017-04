Un mese e mezzo, poi i possibili saluti. Marcelo Brozovic non è ancora certo di rimanere all'Inter per la prossima stagione, tutt'altro: il centrocampista croato ha vissuto un'altra stagione di alti e bassi, momenti esaltanti alternati a fasi buie in cui ha evidenziato limiti importanti. E allora, la dirigenza nerazzurra non lo ritiene più incedibile come un tempo (vedi l'estate scorsa), anzi: da maggio, ascolterà le offerte che arriveranno in Corso Vittorio Emanuele.



CIFRA FISSATA - I 50 milioni di clausola rescissoria (valida solo per l'estero) ad oggi sono fuori mercato per Brozovic, vista l'annata da cui proviene. La Juventus sulle sue tracce non c'è più, la soluzione inglese rimane quella più credibile in attesa di capire chi porterà davvero una proposta interessante dalla Premier League. L'Inter spera di ottenere una cifra attorno ai 30 milioni di euro per Brozovic, trattabili fino a 25; una plusvalenza garantita in qualunque caso, visto il suo costo al ribasso già ammortizzato a bilancio. Eppure, una sconfitta in campo per un giocatore da cui ci si è sempre aspettati un salto di qualità definitivo.