Finalmente in campo Un post condiviso da Super]Kralj[tata]BroZ (@marcelo_brozovic) in data: 24 Feb 2017 alle ore 12:13 PST

ha smaltito il fastidio al piede che lo ha bloccato nel corso delle ultime 2 settimane. Il centrocampista croato è tornato ad allenarsi in gruppo e viaggia a ritmi spediti verso un suo rientro in campo contro la Roma.Da quando è arrivatosulla panchina. Una, per squalifica contro il Chievo Verona e le due susseguenti all'infortunio.che, su i suoi inserimenti e sulla capacità di trasformare la transizione da difensiva in offensiva, conta fortmente per il proprio centrocampo al fianco di Gagliardini.è però alla ricerca anche dell'ennesimo riscatto nei confronti di chi, in nerazzurro, non ha mai realmente creduto in lui. Il rapporto con l'ex tecnico nerazzurro Frank de Boer era compromesso fino a portare il centrocampista croato verso la cessione. Lo stessoche, in un'intervista concessa al Daily Mail"Ogni volta che qualcosa sembrava andare per il verso giusto sul campo, poi accadeva qualcosa di brutto. Icardi che litiga con gli ultras, Brozovic che va in discoteca e va punito". In soli 3 mesi la grande rivoluzione. Sarà lui l'arma decisiva contro la Roma? "Se sarà al 100% scenderà in campo", parola di Pioli che Brozovic è riuscito a rilanciarlo.