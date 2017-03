Alessandro Bruno, centrocampista del Pescara, ha parlato della situazione della sua squadra e della nuova gestione. Ecco quanto riportato sul sito ufficiale del club abruzzese: "A questo punto è normale che ci sia la paura, prepariamo le partite in modo corretto, ma alla prima difficoltà ci sciogliamo come neve al sole. E' normale che subentri la paura. Il gioco che oggi ci chiede Zeman è completamente diverso da quello che attuavamo con Oddo. Il mister attuale vuole che si agisca negli spazi. Senza mai dare la palla addosso, ci chiede soprattutto di attaccare la profondità. Quindi una filosofia diversa dalla precedente che necessità di tempo per essere assimilata. La sosta ci sta permettendo di lavorare con maggiore concentrazione e cercare di conoscere e assimilare meglio quello che Zeman vuole da noi. Non è stato semplice all’inizio cambiare modo di giocare oggi però credo che la squadra stia iniziando a capire meglio questi meccanismi. Anche in allenamento si vedono dei miglioramenti, che dobbiamo però cercare di trasferire in campo. Certo che, dopo due anni di concetti di calcio completamente diversi bisogna dare il tempo alla squadra di capire cosa c’è da fare di diverso rispetto al passato anche se il tempo stringe".