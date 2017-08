Bruno Fernandes ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a lasciare la Sampdoria per lo Sporting: "Ho detto subito sì alla chiamata della società. In carriera mi mancava la possibilità di giocare per un club di questa grandezza. Qui il progetto è quello di provare a vincere in qualsiasi competizione che affronteremo. In Italia avevo capito che non sarei potuto andare oltre quanto fatto l'anno scorso. E' per questo che ho deciso di cambiare. Quando ho preso questa decisione, prima ho parlato con la mia famiglia e poi con il mister, che mi ha confermato che sarebbe stato un passo in avanti per la mia carriera''.