Sampdoria-Fiorentina è terminata 2-2, e in gol è andato anche Bruno Fernandes, che ha parlato di futuro ai microfoni di Sky Sport: “La stagione con la Sampdoria è sicuramente positiva. Abbiamo fatto partite buone e altre meno buone, dobbiamo migliorarci per giocare il prossimo campionato con lo stesso atteggiamento. Il mio futuro? Io sono felice alla Samp, per adesso non penso al mercato. Ci pensa il mio procuratore, è pagato per questo”.