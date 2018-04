Bruno Giordano, ex calciatore del Napoli del primo scudetto, ha attaccato Aurelio De Laurentiis: "Ci vogliono 200 milioni per fare una squadra da scudetto? Se non hai questi soldi - ha detto a Canale 21 - te ne puoi anche andare! Fare il presidente coi soldi dei diritti tv o del merchandising siamo capaci tutti. Negli anni '80 non c'erano quei soldi. Ferlaino e altri presidenti hanno tirato fuori soldi di tasca loro. Non parlo solo di De Laurentiis, è il calcio italiano. I club di Serie A gestiscono i soldi dei diritti tv. Con De Laurentiis c'è stato mai un aumento di capitale? IUno, nel 2005, 13 anni fa. n Italia anche i cinesi e gli americano vanno avanti gestendo i soldi dei proventi tv. E allora se non puoi permetterti nemmeno di mettere 5 milioni di tuo allora tutti sono capaci. La Juve coi soldi di Pogba ne compra altri 3".