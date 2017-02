Il terzino destro brasiliano della Roma, Bruno Peres ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Nel 2015 sembrava tutto fatto con la Roma, ma alla fine la trattativa non si concluse. Poi la scorsa estate è nato tutto all'improvviso, non sapevo nulla. Il mio procuratore, continuava a dirmi di allenarmi bene, che al momento giusto avrei saputo. E così, l'ultimo giorno del ritiro con il Torino mi dice: 'Stai attento che domani succede qualcosa'. Io vado a dormire e la mattina dopo mi trovo 50 telefonate perse sul cellulare. Mi sono messo anche paura. Mi sono detto, chi è morto? Lo chiamo e lui mi fa: 'Matto, vestiti e vai all'aeroporto, ti aspettano a Roma per firmare il contratto'. Non volevo crederci. Non è vero che ho fatto pressione arrivando anche in ritardo in ritiro, tutte bugie. Basta riascoltare o rileggere le parole di Mihajlovic di quei giorni, potete chiedere a lui. La trattativa con la Roma è nata dopo, anche perché c'era una promessa da parte del Torino. Dopo che ho rinnovato, il presidente Cairo mi disse: 'Come abbiamo fatto con Darmian, ci comporteremo con te'. Ossia, se fosse arrivato qualcosa di buono per me, sarebbe stato preso in considerazione. Non sono io che ho chiesto di andarmene, è semplicemente arrivata questa opportunità. È chiaro che quando l'ho saputo, sono stato felice. Al Torino sono stato benissimo, ringrazio tutti, ma la Roma era una possibilità di crescita professionale che non potevo lasciarmi sfuggire".