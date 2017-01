Bruno Peres, esterno brasiliano della Roma, ha parlato a Sky Sport della stagione dei giallorossi e del sogno scudetto: ''Credo che sia un momento bellissimo, abbiamo lavorato tanto per migliorare in fase difensiva e dobbiamo lavorare ancora di più per continuare così e cercare di raggiungere i nostri obiettivi. Fazio, Manolas, Ruediger, Jesus e Vermaelen, quando gioca, ci danno qualcosa in più. Abbiamo trovato un buon modulo. Questo modulo aiuta molto gli esterni. E’ un momento buonissimo per noi. Spalletti e Ventura sono due maestri del calcio, due grandi allenatori. Sto imparando tanto con Spalletti come ho fatto con Ventura. Sto continuando a crescere per fare bene. L’obiettivo è continuare così, guardando partita dopo partita e cercando di stare più vicino possibile alla Juventus. Dobbiamo sperare che sbaglino qualcosa così da poterli superare. Lo scudetto è il nostro grande obiettivo di quest’anno. Stiamo facendo bene, in ogni partita stiamo cercando di fare bene per raggiungere quest’obiettivo. Io? Posso fare di più. Devo lavorare ancora di più, imparare tante cose e cercare di fare quello che so fare''.