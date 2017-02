"Ci sono sette punti di distanza dalla Juventus, è difficile ma guardiamo avanti, mai indietro. Dobbiamo fare il nostro, sperando che la Juve sbagli. E' il Napoli deve guardare a noi, non siamo noi a doverci curare di loro". Bruno Peres, terzino della Roma, in una lunga intervista sul match program ufficiale del club giallorosso fa il punto sul momento romanista. "In casa siamo duri, molto tosti, stiamo facendo benissimo e stiamo cercando di capire cosa abbiamo sbagliato fuori casa, visto che abbiamo lasciato molti punti per strada. Stiamo crescendo, pian piano riusciremo ad avere lo stesso rendimento tra casa e fuori. Con il Crotone ci aspetta una partita tosta, dovremo essere più concentrati che con la Fiorentina. Sono le gare più difficili, perché abbassi il livello di concentrazione: andremo lì per vincere, come facciamo con ogni avversario".