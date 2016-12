Tra le ipotesi per il post Sousa c'è anche Andrea Stramaccioni, ex Inter e Udinese, che Enzo Bucchioni contesta però a Radio Bruno: "La prosecuzione con Sousa è stata deleteria. Loro ne sapevano molto più di noi e a fine stagione dovevano mandarlo via, non si può risparmiare un milione e mezzo solo per non pagare un altro allenatore. I Della Valle si sono illusi che Corvino potesse risolvere la situazione ma questo allenatore è un po’ tosto, anche se fosse venuto Dio a fare il direttore sportivo è stato irremovibile. Gli hanno rubato un sogno nello scorso gennaio e ora aspetta solo fine stagione. Arrivare a fine maggio non è facile ma è difficile anche trovare un sostituto: con Stramaccioni la Fiorentina rischia la Serie B, ha fatto male all’Inter, a Udine e ora anche Panathinaikos".