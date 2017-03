Premessa: se siete entrati in questo spazio, ovvero nella nostra rubrica Bulli&Pupe, sappiate che qui non leggerete di calciomercato né di calcio giocato, ma solo di puro, insignificante, futile e ozioso gossip, che alla fine (servito con moderazione e unito a foto di belle donne) non fa mai male... o no?





Dopo la liaison e 'le notti folli' (a detta di lei) passate con Cristiano Ronaldo, per Cristina Buccino non era così scontato trovare un altro partner all'altezza del quattro volte Pallone d'Oro, eppure pareva esserci riuscita.

Niente calcio questa volta, rotta dritta verso Hollywood con l'attore Colin Farrell nel mirino.

La showgirl e il sex symbol hollywoodiano , secondo quanto riportato da Novella 2000, erano stati scovati a Milano passeggiando languidamente insieme durante la settimana della moda e lei stessa avrebbe poi confermato al giornale lo scoop della nuova love story: “E' un uomo affascinante, un vero gentiluomo”. Queste le parole di Cristina, che a grandi linee combaciano con quelle che usò pure nei riguardi di CR7. E continua: “Se ho passato la notte con Colin? Mi sta chiedendo troppo. Sono piena di impegni di lavoro, appena potrò lo raggiungerò a Los Angeles”. La conclusione? “Sono una donna in love”. Dichiarazioni che lasciano spazio a ben pochi dubbi...

Ma Ronaldo? Che fine ha fatto? Niente paura, con il portoghese i rapporti sono ancora buoni: “Ci sentiamo spesso - ha raccontato la Buccino - ci siamo molto divertiti in estate”, anche se di fatto l'asso del Real Madrid la conoscenza intima con la showgirl calabrese non l'ha mai confermata. E ora che ad esser finito insieme a lei su tutte le copertine rosa è Colin Farrell, succede pressappoco la stessa cosa: interessato non pervenuto.



Nel frattempo, come un fulmine a ciel sereno, succede quel che non ti aspetti, ovvero che sia proprio lei a smentire il tutto. Per le sue confidenze, la prorompente ex naufraga hot de L'Isola dei Famosi si è affidata al solito Chi: “Farrell? Magari lo conoscessi. Solite bufale”, ha esordito la bella mediterranea, sgonfiando senza mezzi termini la bolla d'aria che l'avrebbe voluta compagna dell'attore Colin Farrell: “Altro giro, altra vuota notizia”, dice lei, punto e a capo.



Tutti sconvolti dallo scoop? Siamo pronti a farcene una ragione, in realtà è stata solo un'ottima ragione per sbirciare il suo profilo Instagram, certi che anche a voi non dispiacerà affatto!

Un post condiviso da Cristina Buccino (@cribuccino) in data: 8 Feb 2017 alle ore 16:02 PST

Un post condiviso da Cristina Buccino (@cribuccino) in data: 25 Gen 2017 alle ore 14:03 PST

Un post condiviso da Cristina Buccino (@cribuccino) in data: 1 Mar 2017 alle ore 07:23 PST

Un post condiviso da Cristina Buccino (@cribuccino) in data: 14 Gen 2017 alle ore 10:10 PST

Un post condiviso da Cristina Buccino (@cribuccino) in data: 11 Nov 2016 alle ore 08:16 PST

Un post condiviso da Cristina Buccino (@cribuccino) in data: 29 Ott 2016 alle ore 10:40 PDT

Un post condiviso da Cristina Buccino (@cribuccino) in data: 14 Gen 2017 alle ore 08:14 PST

Un post condiviso da Cristina Buccino (@cribuccino) in data: 11 Gen 2017 alle ore 09:57 PST

Un post condiviso da Cristina Buccino (@cribuccino) in data: 28 Ott 2016 alle ore 09:58 PDT

Un post condiviso da Cristina Buccino (@cribuccino) in data: 3 Nov 2016 alle ore 13:34 PDT





