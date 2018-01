Nella Juventus che domani farà visita al Cagliari nella prima giornata di ritorno ci sarà ancora Wojciech Szczesny in porta. A darne conferma è stato Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, intervenuto oggi in conferenza stampa: "Buffon ha preso un colpo a Napoli sul polpaccio. Il polpaccio è una brutta bestia, ha provato a giocare in Grecia, ma ha avuto un risentimento. Lo abbiamo lasciato a riposo, aspettando che gli passasse questo colpo. A questo punto rischiarlo non avrebbe avuto senso, dopo la sosta sarà a disposizione".



RECORD ADDIO - Buffon starà quindi, per la settima volta consecutiva, a guardare il suo compagno ed erede in pectore polacco, che fin qui ha offerto prestazioni sempre positive, non facendo mai rimpiangere quello che da oltre 16 anni è il padrone della porta bianconera. E, con l'assenza di domani, dovrà dire addio a un nuovo record: quello di presenze in Serie A. Al momento, Buffon è in seconda posizione in questa speciale classifica, a quota 629, davanti a gente del calibro di Francesco Totti e Javier Zanetti, ma dietro a Paolo Maldini, recordman con 647.



A MENO CHE... - Escludendo la partita di domani, a Buffon ne restano soltanto 18 prima della fine della stagione. Se le giocasse tutte, arriverebbe a fine maggio con 647 presenze, raggiungendo - ma non superando - Maldini. Se tutto andrà come annunciato, poi, a giugno Buffon appenderà gli scarpini e i guantoni al chiodo, ritirandosi e dicendo addio alla possibilità di stabilire un nuovo primato. A meno che, come già annunciato nei mesi scorsi, la Juventus riesca a vincere la Champions League e a qualificarsi, così, per il Mondiale per club, condizione per cui Buffon si è detto disposto a proseguire la sua carriera. Dopo quello di calciatore con più Mondiali disputati (sei), il numero 1 azzurro e bianconero rischia di veder sfumare un altro record: vincendo la Champions, si farebbe un doppio regalo.



@marcodemi90