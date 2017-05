"La Champions League non è un ossessione". Parola di Gigi Buffon, nel corso della conferenza stampa pre Monaco. Il capitano della Juve è stato come sempre lucido e schietto e ha voluto chiarire questo particolare, rassicurando tutti: "Non mi ritiro nemmeno in caso di vittoria". Sorridono i tifosi della Juve, ma, ossessione a parte, la Coppa dalle Grandi Orecchie è l'unico grande trofeo che manca nel palmarés di Gigi. E quel vuoto in bacheca cattura l'occhio. Poi, diciamo la verità, sarebbe un peccato, quasi un'ingiustizia, se quello che probabilmente è il miglior portiere di sempre non mettesse le mani sulla coppa più ambita a livello di club. Questo, però, può essere l'anno buono per tanti motivi.