L'immagine pubblicata dal settimanale Chi che ritrae Gigi Buffon e Ilaria D'Amico insieme in vacanza ha fatto il giro del web, ma la risposta dei diretti interessati non è tardata ad arrivare. Dai legali della coppia è partita infatti la diffida al quotidiano Libero, colpevole di aver descritto gli atteggiamenti dei due in senso erotico ("il bacino proprio lì, nel luogo più caliente del corpo maschile"​).



LA DIFFIDA - "Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon mi hanno conferito mandato per denunziare il grave danno d’immagine patito in conseguenza della pubblicazione sul vostro sito web di fotografie e commenti gravemente pregiudizievoli per i miei assistiti", scrive l'avvocato Daniela Missaglia. "La selezione delle foto da voi pubblicate, affiancate da titoli oltremodo diffamatori quali ‘il bacino proprio lì, nel luogo più caliente del corpo maschile’, espongono i miei assistiti, in particolare Ilaria D’Amico, ad allusioni degradanti circa le asserite (e non veritiere) intenzioni espresse nel fermo-immagine. In realtà, la signora Ilaria D’Amico si è limitata, mentre rideva, ad appoggiare la fronte sulle gambe del compagno, ma le modalità volutamente ambigue con cui è stata selezionata l’immagine (rafforzata da eloquenti titoli denigranti) evocano nel lettore la connotazione pruriginosa e passionale del gesto".