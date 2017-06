“Non sono eterno e non ho mai pensato di esserlo”. Così Gigi Buffon a Sky Sport alla vigilia della sfida della Nazionale contro il Liechtenstein. Il portiere della Juventus e dell’Italia ha poi dichiarato: “Voglio concludere la stagione con un bel risultato e senza subire gol. Non mi piacciono gli annunci della vigilia, non dobbiamo mancare di rispetto ai nostri avversari, in questo caso al Liechtenstein. Sappiamo che bisogna vincere”.



FUTURO - “Con Donnarumma in Nazionale e Szczcesny probabile alla Juventus, pronto per la pensione? Sì, non sono eterno. Ho sempre ragionato per il gruppo. L'Italia e la Juventus valgono di più dei singoli e di Buffon. Questo momento arriverà e sono tranquillo. Futuro? Più che l'allenatore mi piacerebbe fare il commissario tecnico. C'è meno stress e voglio, dopo tanti anni sul campo, fare qualcosa che mi faccia stare più sereno”.



CARDIFF - In conferenza Buffon ha aggiunto: “C’era troppo ottimismo a Cardiff, contro una squadra in cui il giocatore più stupido ha molte più vittorie e presenze in gare importanti rispetto a me. Ogni carriera, nello sport, è costituita sia da vittorie che da sconfitte. Personalmente ho sia perso che vinto tanto: bisogna sempre guardare avanti. Questo potrebbe essere il mio ultimo anno da calciatore e ho intenzione di viverlo da protagonista”.