Era il 19 novembre 1995, e Gianluigi Buffon esordiva nella massima serie, a soli 17 anni. Un battesimo di fuoco per Buffon, che si trovò di fronte il Milan di Capello. Allora indossava la maglia del Parma e la partita terminò 0-0 grazie alle sue parate. A decidere di farlo scendere in campo fu Nevio Scala, oggi presidente del Parma Calcio 1913: “Era un ragazzo decisamente più maturo dei suoi coetanei, ma allo stesso tempo era uno che non dava eccessivo peso a quello che stava facendo”. Una maturità che si ritrova anche in un altro giovane portiere, che indossa la maglia attuale del Milan. Quel giorno di novembre nacque una stella.



CONTRO IL MILAN OLTRE 20 ANNI DOPO - Ora, 22 anni dopo, Buffon ha vinto praticamente tutto con la Juventus, e si appresta a incontrare per l’ennesima volta i rossoneri. Il portiere della Nazionale ha di fronte ancora pochi anni di carriera, mentre nella porta dei “diavoli” troverà colui eletto all’unanimità quale suo erede: Gianluigi Donnarumma. Il classe 1999 “Gigio”, ha esordito contro il Sassuolo il 25 ottobre 2015, in una partita vinta per 2-1 dai rossoneri, ma anche contro la Juventus ha dato prova, più volte, di essere destinato a divenire il sostituto di Buffon in Nazionale.



DA BUFFON A DONNARUMMA - Un passaggio di testimone, quello tra Buffon a Donnarumma, già avvenuto, forse definitivamente, con la Supercoppa vinta dal Milan proprio contro i bianconeri, il 23 dicembre 2016. In questa stagione gli scontri diretti sono a favore dei rossoneri, con la vittoria per 1-0 a San Siro (grazie alla rete di Locatelli), e quella ai rigori in Supercoppa. La Juventus ha invece battuto il Milan in una sola occasione, in Coppa Italia, dove ha eliminato la squadra di Montella vincendo per 2-1. Quale portiere dimostrerà di essere il migliore? Questa sera i due club si incontreranno nuovamente, e si vedrà chi tra Buffon e Donnarumma, dimostrerà la propria supremazia tra i pali.