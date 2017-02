Domani Donnarumma diventerà maggiorenne. Sembra folle pensarci, considerando che in A è già un'istituzione, ma solo domani quello che per molti è l'erede di Buffon compirà 18 anni e proprio quest'ultimo, intervenendo a Sky Sport, gli ha voluto fare gio auguri: "Ciao Gigio, sono Gigi Buffon e ti faccio tanti carissimi auguri per il tuo compleanno perché è un compleanno speciale. Entri a tutti gli effetti nel mondo dei grandi da grande quale sei. Per cui goditi nel modo migliore possibile la tua età, l’età della maturità. Capirai che il mondo dei grandi è molto difficile, però tu hai tutte le qualità tecniche come portiere e morali come ragazzo per crearti uno spazio importante, per essere felice e segnare un’epoca. Tanti auguri da Gigi“.